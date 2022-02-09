МОК перенес церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов
Международный олимпийский комитет (МОК) перенес церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Церемония должна была состояться 8 февраля в 16:05 мск, однако мероприятие отменили за несколько часов до начала, пишет РИА ФАН. В МОК сообщили, что церемонию награждения перенесли на неопределенное время из-за «ситуации, требующей юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев - НСН)».
Позже руководитель пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что новая связанная с переносом церемонии информация появится в среду.
«В данный момент ситуация развивается. В течение сегодняшнего дня мы сообщим дополнительную информацию», — цитирует Адамса РИА Новости.
Сборная России стала обладателем золота в командном турнире по фигурному катанию на зимних Играх, напоминает Газета.ру. Второе место заняла команда США, третье — фигуристы из Японии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- Губернатор Новосибирской области заболел COVID-19
- СМИ рассказали об «угрозе возмездия» Европе со стороны России
- Постпред РФ при ООН: Запад накачивает Киев наступательным оружием
- МОК перенес церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов
- В Китае потребовали от США аннулирования плана продажи вооружений Тайбэю
- Стал известен продукт, за один раз снижающий уровень холестерина
- Постпред РФ: Европа нуждается в «Северном потоке-2»
- СМИ: Mastercard изменит тарифы за переводы по номеру телефона
- Врач назвал новый болезненный симптом «омикрона»
- СМИ рассказали, как Байден называет в частных беседах Путина, Макрона и Джонсона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru