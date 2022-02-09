МОК перенес церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов

Церемония должна была состояться 8 февраля в 16:05 мск, однако мероприятие отменили за несколько часов до начала, пишет РИА ФАН. В МОК сообщили, что церемонию награждения перенесли на неопределенное время из-за «ситуации, требующей юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев - НСН)».

Позже руководитель пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что новая связанная с переносом церемонии информация появится в среду.

«В данный момент ситуация развивается. В течение сегодняшнего дня мы сообщим дополнительную информацию», — цитирует Адамса РИА Новости.

Сборная России стала обладателем золота в командном турнире по фигурному катанию на зимних Играх, напоминает Газета.ру. Второе место заняла команда США, третье — фигуристы из Японии.



