МОК перенес церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов

Международный олимпийский комитет (МОК) перенес церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Церемония должна была состояться 8 февраля в 16:05 мск, однако мероприятие отменили за несколько часов до начала, пишет РИА ФАН. В МОК сообщили, что церемонию награждения перенесли на неопределенное время из-за «ситуации, требующей юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев - НСН)».

Позже руководитель пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что новая связанная с переносом церемонии информация появится в среду.

«В данный момент ситуация развивается. В течение сегодняшнего дня мы сообщим дополнительную информацию», — цитирует Адамса РИА Новости.

Сборная России стала обладателем золота в командном турнире по фигурному катанию на зимних Играх, напоминает Газета.ру. Второе место заняла команда США, третье — фигуристы из Японии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеМОКПекинОлимпийские Игры
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