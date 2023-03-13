МОК прокомментировал допуск фехтовальщиков РФ на турниры

Международный олимпийский комитет выступил с комментарием по поводу решения Международной федерации фехтования (FIE), которая разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Как говорится в заявлении пресс-службы МОК, решение FIE принято к сведению.

При этом в МОК уточнили, что консультации на этот счёт со всеми заинтересованными участниками олимпийского движения еще идут. Центр внимания смещён на будущие международные старты и не затрагивают непосредственного участия россиян в летней Олимпиаде в Париже 2024 года.