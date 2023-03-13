МОК прокомментировал допуск фехтовальщиков РФ на турниры

Международный олимпийский комитет выступил с комментарием по поводу решения Международной федерации фехтования (FIE), которая разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Как говорится в заявлении пресс-службы МОК, решение FIE принято к сведению.

При этом в МОК уточнили, что консультации на этот счёт со всеми заинтересованными участниками олимпийского движения еще идут. Центр внимания смещён на будущие международные старты и не затрагивают непосредственного участия россиян в летней Олимпиаде в Париже 2024 года.

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В ходе внеочередного конгресса FIE в конце прошлой недели было решено возобновить допуск российских и белорусских фехтовальщиков на турниры не раньше середины апреля текущего года.

Спортсмены из РФ и Белоруссии начали отстраняться от участия в международных турнирах по рекомендации МОК из-за событий на Украине.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортМОКФехтование
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