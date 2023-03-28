Глава МОК предложил свой вариант возвращения российских спортсменов на Олимпиаду

Он отметил, что на международных соревнованиях, где сегодня выступают российские и белорусские атлеты, не было инцидентов, связанных с безопасностью. В качестве примеров он привел теннисистов, велосипедистов, футболистов и так далее.

При этом Бах добавил, что найти в этом вопросе компромисс, который бы устроил все стороны, не представляется возможным.

Ранее внешнеполитические ведомства пяти государств Европы выступили против возвращения российских атлетов.