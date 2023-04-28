МОК отказался менять критерии допуска россиян после заявления ОКР
Международный олимпийский комитет не станет пересматривать свои рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МОК.
«28 марта мы опубликовали рекомендации по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. На данный момент нам больше нечего добавить», - говорится в заявлении комитета.
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) ранее призвала допустить атлетов к соревнованиям без ограничений и на основе равноправия.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям создать комиссии, которые изучат возможность допуска россиян и белорусов к турнирам. В МОК заявили об отсутствии других вариантов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Украинские СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в Николаеве
- В Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров
- МОК отказался менять критерии допуска россиян после заявления ОКР
- Чавушоглу: США и Великобритания блокируют российскую часть зерновой сделки
- СМИ: российские силы близки к полному освобождению Марьинки
- Еврокомиссия договорилась о снятии запрета на поставки продукции с Украины
- Офис Зеленского: Китаю придется дистанцироваться от России
- Президент Чехии Павел предложил Украине помощь в производстве и ремонте вооружений
- Агент Магомеда Оздоева заявил о срыве трансфера в «Лилль» после начала СВО
- Экс-советник Кучмы уличил Зеленского во вранье про контрнаступление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru