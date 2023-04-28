МОК отказался менять критерии допуска россиян после заявления ОКР

«28 марта мы опубликовали рекомендации по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. На данный момент нам больше нечего добавить», - говорится в заявлении комитета.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) ранее призвала допустить атлетов к соревнованиям без ограничений и на основе равноправия.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям создать комиссии, которые изучат возможность допуска россиян и белорусов к турнирам. В МОК заявили об отсутствии других вариантов, передает «Радиоточка НСН».

