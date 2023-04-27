Польша формирует коалицию стран для недопущения российских спортсменов к соревнованиям

По его словам, объединение находится ещё в стадии формирования.

Министр также отметил, что 15 мая на Совете ЕС планируется принятие декларации против участия россиян и белорусов в международных турнирах.

Ранее президент МОК выступил против обращения с российскими спортсменами как с «носителями коллективной вины», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

