Польша формирует коалицию стран для недопущения российских спортсменов к соревнованиям

36 стран объединятся в коалицию для недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом заявил польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук, сообщает радио RMF.

МИД пяти государств Европы выступили против возвращения российских атлетов

По его словам, объединение находится ещё в стадии формирования.

Министр также отметил, что 15 мая на Совете ЕС планируется принятие декларации против участия россиян и белорусов в международных турнирах.

Ранее президент МОК выступил против обращения с российскими спортсменами как с «носителями коллективной вины», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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