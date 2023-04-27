Польша формирует коалицию стран для недопущения российских спортсменов к соревнованиям
27 апреля 202313:50
36 стран объединятся в коалицию для недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом заявил польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук, сообщает радио RMF.
По его словам, объединение находится ещё в стадии формирования.
Министр также отметил, что 15 мая на Совете ЕС планируется принятие декларации против участия россиян и белорусов в международных турнирах.
Ранее президент МОК выступил против обращения с российскими спортсменами как с «носителями коллективной вины», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- Адвокат опровергла выплату долга инстаблогером Александрой Митрошиной
- 15-летния россиянка Андреева переиграла 14-ю ракетку мира на теннисном турнире в Мадриде
- Пригожин назвал шуткой свой приказ остановить бои в Артемовске
- Ученые предложили запретить секс в космосе
- СМИ: СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Кортнева
- Минобороны: высокоточным оружием поражены пункты дислокации резервов ВСУ
- Премьер Молдавии пообещал штрафы за ношение Георгиевской ленты в День Победы
- Роскачество: каждая вторая бутылка дешевого коньяка в России оказалась поддельной
- В Молдавии пройдет очередной саммит Евросоюза
- СМИ: Эрдоган намерен снова предложить Путину посредничество по Украине
27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru