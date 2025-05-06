МОК отказал в аккредитации российским СМИ на Игры 2026 года

Уточняется, что Оргкомитет ответил на запрос информационного агентства по вопросу отказа в разрешении для журналистов медиагруппы «Россия сегодня» освещать соревнования. Отмечается, что это решение еще неокончательное. Оно может быть пересмотрено осенью 2025 года.

Зимние Олимпийские Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Участие российских спортсменов пока под вопросом. До отборочных турниров были допущены только некоторые атлеты в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте и ски-альпинизме.

Ранее международная федерация гимнастики отказала Лале Крамаренко в нейтральном статусе, напоминает НСН.

