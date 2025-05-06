МОК отказал в аккредитации российским СМИ на Игры 2026 года

Международный олимпийский комитет отказался выдавать аккредитации для работы на Олимпийских Играх 2026 года представителям тех СМИ, которые не специализируются на спортивных новостях. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что Оргкомитет ответил на запрос информационного агентства по вопросу отказа в разрешении для журналистов медиагруппы «Россия сегодня» освещать соревнования. Отмечается, что это решение еще неокончательное. Оно может быть пересмотрено осенью 2025 года.

Зимние Олимпийские Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Участие российских спортсменов пока под вопросом. До отборочных турниров были допущены только некоторые атлеты в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте и ски-альпинизме.

Ранее международная федерация гимнастики отказала Лале Крамаренко в нейтральном статусе, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
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