Международная федерация гимнастики отказала Лале Крамаренко в нейтральном статусе
Российская гимнастка Лала Крамаренко не получила нейтральный статус, сообщает РИА Новости с ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Уточняется, что спортсменке отказали из-за того, что она участвовала в концерте, который был посвящен Дню защитника Отечества. Среди причин также фотографии с тренером сборной России по художественной гимнастики Ириной Винер и членство в спортивном клубе ГБУ ДО «МГФСО», который активно поддерживает специальную военную операцию (СВО) на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Это решение международной федерации гимнастики немедленно вступило в силу. Оно может быть оспорено только Спортивным арбитражным судом (CAS). Отмечается, что Крамаренко уже подала иск в CAS.
Получение нейтрального статуса — это необходимое условие для допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Согласно рекомендациям МОК, его нельзя выдавать тем россиянам, которые активно поддерживают СВО или выступают за спортивное общество «ЦСКА». Среди дополнительных требований — соблюдение антидопингового законодательства.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева покинет тренерский штаб сборной России, напоминает НСН.
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