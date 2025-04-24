Международная федерация гимнастики отказала Лале Крамаренко в нейтральном статусе

Уточняется, что спортсменке отказали из-за того, что она участвовала в концерте, который был посвящен Дню защитника Отечества. Среди причин также фотографии с тренером сборной России по художественной гимнастики Ириной Винер и членство в спортивном клубе ГБУ ДО «МГФСО», который активно поддерживает специальную военную операцию (СВО) на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Это решение международной федерации гимнастики немедленно вступило в силу. Оно может быть оспорено только Спортивным арбитражным судом (CAS). Отмечается, что Крамаренко уже подала иск в CAS.

Получение нейтрального статуса — это необходимое условие для допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Согласно рекомендациям МОК, его нельзя выдавать тем россиянам, которые активно поддерживают СВО или выступают за спортивное общество «ЦСКА». Среди дополнительных требований — соблюдение антидопингового законодательства.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева покинет тренерский штаб сборной России, напоминает НСН.

