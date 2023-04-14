МОК: неучастие украинских спортсменов на турнирах с россиянами не остановит спецоперацию

Руководство отдельных стран не должно принимать решение о том, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета, сообщает «Матч ТВ».

Таким образом, в МОК прокомментировали запрет украинским атлетам выступать на турнирах вместе с россиянами и белорусами.

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Там также отметили, что отказ украинских спортсменов от участия в турнирах с представителями России и Белоруссии нанесет ущерб украинскому спорту, спортивным федерациям Украины, но никак не повлияет на проведение спецоперации.

Ранее украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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