МОК рекомендовал допускать до турниров не поддержавших СВО россиян

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать на турниры российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине. Об этом заявил Томас Бах. его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что подавляющее большинство федераций призвали не препятствовать участию российских спортсменов на соревнованиях. МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов только под нейтральным статусом.

«Спортсмены из России и Белоруссии должны соревноваться только как нейтральные спортсмены», - сказал Бах.

Ранее глава МОК заявил, что при допуске на Олимпиаду также будут учитываться высказывания российских спортсменов о СВО.

