МОК не назвал решения по допуску россиян на Олимпиаду–2024

Международный олимпийский комитет не стал называть сроки принятия решения по поводу допуска спортсменов из России на Олимпийские Игры 2024 года, сообщает «РЕН ТВ».

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Официальный представитель комитета Марк Адамс заявил, что МОК сделает это в подходящее время, так как «ситуация постоянно меняется».

В комитете также рассказали о процессе проверки атлетов на соответствие нейтральному статусу. Это будет делаться как до, так и после Игр.

Также стало известно, что МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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