МОК не назвал решения по допуску россиян на Олимпиаду–2024

Официальный представитель комитета Марк Адамс заявил, что МОК сделает это в подходящее время, так как «ситуация постоянно меняется».

В комитете также рассказали о процессе проверки атлетов на соответствие нейтральному статусу. Это будет делаться как до, так и после Игр.

Также стало известно, что МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

