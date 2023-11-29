МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов
Международный олимпийский комитет одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, сообщает телеканал «Матч ТВ».
По его словам, речь идет о велогонщице Валерии Любимовой, которой разрешено представлять Францию, велогонщике Михаиле Яковлеве, который будет теперь выступать за Израиль и борце Георгии Тибилове, который из российского гражданства перейдет в сербское.
«Решение было принято исполкомом МОК», - добавил Адамс.
Ранее шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru