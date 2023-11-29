МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов

Международный олимпийский комитет одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, сообщает телеканал «Матч ТВ».

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По его словам, речь идет о велогонщице Валерии Любимовой, которой разрешено представлять Францию, велогонщике Михаиле Яковлеве, который будет теперь выступать за Израиль и борце Георгии Тибилове, который из российского гражданства перейдет в сербское.

«Решение было принято исполкомом МОК», - добавил Адамс.

Ранее шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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