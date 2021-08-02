МОК не нашел допинг у российских спортсменов на Олимпиаде

Международный орган по тестированию провел самую масштабную проверку за историю игр и ничего не нашел, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Он уточнил, что Россия выполнила 85% рекомендаций комитета.

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