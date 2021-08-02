МОК не нашел допинг у российских спортсменов на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет не выявил положительных результатов допинг-тестов у российских атлетов на Олимпийских играх в Токио.
Международный орган по тестированию провел самую масштабную проверку за историю игр и ничего не нашел, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Он уточнил, что Россия выполнила 85% рекомендаций комитета.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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