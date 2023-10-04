МОК не допустил российских спортсменов до юношеской Олимпиады-2024

Спортсмены из России не смогут принять участие в юношеских Олимпийских играх 2024 года. Об этом пишет «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

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Юношеские Игры-2024 для атлетов 15-18 лет пройдут в Южной Корее с 19 января по 2 февраля, пишет RT.

«Ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — указали в МОК.

Ранее комитет рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, не поддержавших специальную военную операцию и выступающих в нейтральном статусе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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