Сноубордист Вик Уайлд планирует участвовать в Олимпиаде в 2026 году
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд заявил, что планирует принять участие в Олимпийских играх в Милане в 2026 году.
В ситуации запрета для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях, он просто предпочитает принимать то, что не может изменить.
«За десять лет выступлений в России я сталкивался с разными негативными ситуациями и научился просто концентрироваться на том, что я могу контролировать. Поэтому продолжаю бороться, когда что-то от меня зависит. А если нет, то остается это принять», — сказал Уайлд в интервью «Газете.Ru».
Американец Вик Уайлд в 2012 году получил российское гражданство и стал выступать за Россию. Решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) российские сноубордисты на данный момент отстранены от участия в мировых первенствах и Олимпиадах.
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