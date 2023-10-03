Сноубордист Вик Уайлд планирует участвовать в Олимпиаде в 2026 году

«За десять лет выступлений в России я сталкивался с разными негативными ситуациями и научился просто концентрироваться на том, что я могу контролировать. Поэтому продолжаю бороться, когда что-то от меня зависит. А если нет, то остается это принять», — сказал Уайлд в интервью «Газете.Ru».

Американец Вик Уайлд в 2012 году получил российское гражданство и стал выступать за Россию. Решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) российские сноубордисты на данный момент отстранены от участия в мировых первенствах и Олимпиадах.

