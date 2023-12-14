МОК назвал виды спорта, в которых будут состязаться россияне на Олимпиаде

Спортсмены из России и Белоруссии суммарно получили 11 квот на участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже, сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

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Фамилии атлетов и то, какие именно квоты завоеваны российскими спортсменами, не уточняются. Эту информацию МОК сможет подтвердить лишь на более позднем этапе допуска. Среди 11 завоеванных квот шесть приходится на борьбу, три на велоспорт, одна на академическую греблю и еще одна на плавание.

Ранее Олимпийский комитет России отстранили из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позднее спортсменов России допустили к Олимпиаде под нейтральным флагом. Известно, что до участия будут допущены только шесть российских и пять белорусских атлетов.

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ФОТО: scoopnest.com Флаг МОК
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