Глава МОК поддержал допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Он предположил, что не стоит наказывать отдельных атлетов за действия правительства страны, сообщает BBC.

Среди прочего Бах отверг отверг угрозы бойкота Игр, поскольку странам, которые не согласны с решением МОК, разрешено иметь разные политические взгляды.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Однако позже допустил атлетов к участию в Олимпийских играх, подчеркнув, что это решение обусловлено мнением большинства спортсменов в мире. При этом до участия в Олимпийских играх будут допущены только шесть российских и пять белорусских атлетов.