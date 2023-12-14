МОК изменил данные о допуске россиян на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил информацию о количестве отобранных на летние Игры-2024 в Париже россиян. Ранее было объявлено о допуске 8 российских и белорусских атлетах на Олимпийские игры, теперь же число сократилось до 6 российских и 5 белорусских спортсменах, сообщают МОК на официальном сайте.



Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент россияне завоевали 14 именных лицензий на Олимпиаду - четыре в спортивной борьбе и десять в дзюдо. Однако это не гарантирует участия в Олимпиаде, поскольку для поездки в Париж они должны соответствовать всему списку критериев и получить допуск международной спортивной организации.



Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Российские спортсмены не впервые будут выступать в нейтральном статусе. На зимних Играх в Пхенчане в 2018 году спортсмены из России выступали в команде «Олимпийские атлеты из России». На летних Играх в Токио в 2021 года и зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году россияне были под флагом Олимпийского комитета России.