МОК: Макрон считает, что в Олимпиаде-2024 должны участвовать все страны

По мнению французского лидера, в Олимпиаде должны участвовать даже страны, находящиеся в состоянии войны. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.

Президент МОК Томас Бах в ноябре заявил, что если спорт станет инструментом для политического воздействия, то он полностью развалится, он призвал включить в совместное заявление по итогам саммита G20 на Бали пункт о «спортивной нейтральности».

