МОК: Макрон считает, что в Олимпиаде-2024 должны участвовать все страны
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости участия в Олимпийских играх 2024 года всех стран.
По мнению французского лидера, в Олимпиаде должны участвовать даже страны, находящиеся в состоянии войны. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.
Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.
Президент МОК Томас Бах в ноябре заявил, что если спорт станет инструментом для политического воздействия, то он полностью развалится, он призвал включить в совместное заявление по итогам саммита G20 на Бали пункт о «спортивной нейтральности».
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