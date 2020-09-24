МОК: Игры в Токио могут пройти безопасно даже без вакцины от COVID-19

Олимпиада в Токио может быть проведена безопасно даже без вакцины от COVID-19. С таким заявлением выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он заявил, что «спорт возвращается медленно, но верно».

«В последнее время был успешно организован ряд крупных спортивных мероприятий, в том числе, матчи японских лиг на выходных, а также такие сложные соревнования, как «Тур де Франс». Мы можем организовать безопасные спортивные мероприятия даже без вакцины», - подчеркнул Бах.

Оптимистичный настрой главы МОК обусловлен проведенными с медицинскими экспертами из Всемирной организации здравоохранения консультациями в отношении того, что вакцины от коронавирусной инфекции могут быть доступны в первой половине 2021 года и их будет «достаточное» количество.

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады с 2020 на 2021 год из-за пандемии. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

МОК рассматривает несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио

Между тем, в конце июля экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью. В нём он заявил, что РФ должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио.

По его словам, наша страна должна быть «полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных атлетов». Родченков заявил ВВС том, что те же самые сотрудники, которые подделывали и подменяли пробы во время Игр в Сочи в 2014 году, занимались подделкой документации и сейчас. Это последовательная фальсификация, которой они занимаются день за днем. Мошенничество неописуемых масштабов — оно показывает, что Россия ничему не научилась.

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ФОТО: tokyo2020.org
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