МОК: большинство международных федераций поддерживают допуск России
8 октября 202303:32
Международные спортивные федерации поддерживают идею допустить сборную России к соревнованиям, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает Inside the Games.
По его словам, те чемпионаты мира и квалификационные соревнования, в которых уже принимают участие российские спортсмены, были организованы без серьезных происшествий.
Ранее в МОК опровергли запрет российским атлетам участвовать в юношеских ОИ-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru