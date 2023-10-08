МОК: большинство международных федераций поддерживают допуск России

Международные спортивные федерации поддерживают идею допустить сборную России к соревнованиям, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает Inside the Games.

Глава МОК отверг упреки в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян

По его словам, те чемпионаты мира и квалификационные соревнования, в которых уже принимают участие российские спортсмены, были организованы без серьезных происшествий.

Ранее в МОК опровергли запрет российским атлетам участвовать в юношеских ОИ-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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