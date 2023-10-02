Глава МОК отверг упреки в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян

Отмечается, что так Бах отметил на обвинения в двойных стандартах из-за введения нейтрального статуса для атлетов из России.

Глава МОК добавил, что международные соревнования не смогли бы играть объединяющую роль, если бы в них участвовали только страны с одинаковыми позициями. Он подчеркнул, что нынешняя задача МОК — защита спортсменов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддерживать уровень российских спортсменов без международных соревнований невозможно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

