Глава МОК отверг упреки в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в сегодняшней ситуации организации нелегко найти баланс, однако предпринимаются попытки найти выход, соблюдая правила, одинаковые для всех спортсменов. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что так Бах отметил на обвинения в двойных стандартах из-за введения нейтрального статуса для атлетов из России.
Глава МОК добавил, что международные соревнования не смогли бы играть объединяющую роль, если бы в них участвовали только страны с одинаковыми позициями. Он подчеркнул, что нынешняя задача МОК — защита спортсменов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддерживать уровень российских спортсменов без международных соревнований невозможно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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