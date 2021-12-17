Мохаммед бин Сулайем стал новым президентом Международной автомобильной федерации
Представитель ОАЭ Мохаммед бин Сулайем был избран новым президентом Международной автомобильной федерации (FIA), сообщает пресс-служба организации.
Кроме Мохаммеда бин Сулайема на пост главы FIA претендовал британцец Грэм Стокер. По итогам голосования, которое прошло в Париже, представитель ОАЭ набрал 61,62% голосов.
На посту президента FIA 60-летний Сулайем сменил француза Жана Тодта, который возглавлял федерацию с 2009 года.
Ранее в FIA заявили, что во время российского этапа «Формула 1» в Сочи пилоты, члены команд и персонал сдали более 4,8 тысячи тестов на коронавирус, положительными оказались только четыре.
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