Мохаммед бин Сулайем стал новым президентом Международной автомобильной федерации

Кроме Мохаммеда бин Сулайема на пост главы FIA претендовал британцец Грэм Стокер. По итогам голосования, которое прошло в Париже, представитель ОАЭ набрал 61,62% голосов.

На посту президента FIA 60-летний Сулайем сменил француза Жана Тодта, который возглавлял федерацию с 2009 года.

Ранее в FIA заявили, что во время российского этапа «Формула 1» в Сочи пилоты, члены команд и персонал сдали более 4,8 тысячи тестов на коронавирус, положительными оказались только четыре.