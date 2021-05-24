Скончался бывший босс «Формулы-1» Макс Мосли
Экс-президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли скончался на 82-м году жизни, сообщает BBC, ссылаясь на бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна.
Как отметил Экклстоун, Мосли «сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автопромышленности».
«Он очень заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили», — цитирует ТАСС бывшего главу автомобильного чемпионата.
Макс Мосли родился в 1940 году в Лондоне. В 1960-х годах Мосли участвовал в автогонках, в 1968 году основал собственную команду London Racing Team, однако спустя год завершил карьеру гонщика. В конце 1970-х Мосли стал официальным советником Ассоциации конструкторов Формулы-1. В 1993 году бывший автогонщик занял пост руководителя FIA и оставался во главе федерации до 2009 года.
В качестве босса «Формулы-1» Мосли неоднократно реформировал чемпионат, добиваясь безопасности и зрелищности автогонок, отмечает МИР 24. В частности, в середине 90-х годов была изменена конструкция автомобилей, для испытания прочности монокока проводились многочисленные краштесты, что позволило «Формуле-1» стать одним из самых безопасных видов гонок.
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