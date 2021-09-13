Выигравший US Open Даниил Медведев получил 2,5 млн долларов

Российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем US Open 2021, за вместе с кубком получил чек на 2,5 миллиона долларов США, сообщает RT.

Серб Новак Джокович, в финале уступивший россиянину, получил в два раза меньше - 1,25 миллиона долларов.

Ранее Медведев впервые в своей карьере стал победителем турнира Большого шлема. В финале US Open он обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

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ФОТО: РИА Новости
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