Выигравший US Open Даниил Медведев получил 2,5 млн долларов
13 сентября 202113:41
Российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем US Open 2021, за вместе с кубком получил чек на 2,5 миллиона долларов США, сообщает RT.
Серб Новак Джокович, в финале уступивший россиянину, получил в два раза меньше - 1,25 миллиона долларов.
Ранее Медведев впервые в своей карьере стал победителем турнира Большого шлема. В финале US Open он обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru