Младший сын Кости Цзю Никита нокаутом завоевал свой первый титул
Австралиец с русскими корнями Никита Цзю стал чемпионом Австралии по боксу в первом среднем весе. В титульном бою младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю одолел австралийца Дилана Биггса.
Бой прошёл в Ньюкасле (Австралия) на арене Newcastle Entertainment Centre и продлился пять раундов. Никита Цзю выиграл техническим нокаутом, одержав восьмую победу в карьере и свой первый титул на профессиональном уровне.
Отметим, что до боя с Никитой Цзю у Биггса было десять выигранных боёв из десяти. Поражение в тутульном поединке стало первым в его карьере.
Ранее старший сын Кости Цзю Тим одержал победу над Брайаном Мендосой, защитив пояс WBO и завоевав временный титул по версии WBC, сообщает RT.
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