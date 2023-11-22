Младший сын Кости Цзю Никита нокаутом завоевал свой первый титул

Бой прошёл в Ньюкасле (Австралия) на арене Newcastle Entertainment Centre и продлился пять раундов. Никита Цзю выиграл техническим нокаутом, одержав восьмую победу в карьере и свой первый титул на профессиональном уровне.

Отметим, что до боя с Никитой Цзю у Биггса было десять выигранных боёв из десяти. Поражение в тутульном поединке стало первым в его карьере.

Ранее старший сын Кости Цзю Тим одержал победу над Брайаном Мендосой, защитив пояс WBO и завоевав временный титул по версии WBC, сообщает RT.

