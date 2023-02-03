Костя Цзю заявил, что против боёв его сыновей с российскими боксерами
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что не желает, чтобы его сыновья встречались на ринге с российскими боксерами, сообщает Metaratings.
По его словам, если бы он в своё время бился с российскими спортсменами, то непременно потерял бы часть своей аудитории, которая стала бы болеть за оппонента, то есть против него.
Цзю отметил, что не хочет, чтобы в такой ситуации оказались его сыновья.
«Определённое количество нашей аудитории будет болеть против него, а я хочу чтобы вся Россия болела за моих сыновей», — пояснил он.
Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда техническим нокаутом и защитил три титула чемпиона мира среди профессионалов в весовой категории до 79,38 кг, сообщает НСН.
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