Мишина и Галлямов завоевали звание чемпионов России в парном фигурном катании
Победу на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге одержали действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
По суммарному итогу выступлений в короткой и произвольной программах спортсмены получили 243,74 балла.
На втором месте - пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (239,87).
Третье место заработали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20), сообщает «Интерфакс».
Ранеее стало известно, что первая пара России в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицына не сможет продолжить выступление на чемпионате страны по фигурному катанию, который проходит в этом году в Санкт-Петербурге.
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