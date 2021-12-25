Мишина и Галлямов завоевали звание чемпионов России в парном фигурном катании

Победу на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге одержали действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Валиева выиграла короткую программу чемпионата России по фигурному катанию

По суммарному итогу выступлений в короткой и произвольной программах спортсмены получили 243,74 балла.

На втором месте - пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (239,87).

Третье место заработали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20), сообщает «Интерфакс».

Ранеее стало известно, что первая пара России в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицына не сможет продолжить выступление на чемпионате страны по фигурному катанию, который проходит в этом году в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: ОИ-2018
ТЕГИ:СпортЧемпионат РоссииФигурное Катание
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