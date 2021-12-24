Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России

Первая пара России в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицына заявили, что не смогут продолжить выступление на чемпионате страны по фигурному катанию, который проходит в этом году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интнрфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.

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Фигурист получил травму в процессе подготовки к выступлению в произвольной программе. По итогам ритм-танца пара лидировала, набрав 93,61 балла.

Синицына и Кацалапов в 2021 году завоевали золото чемпионата мира. Они одержали победу в составе сборной России на командном ЧМ. Годом ранее выиграли чемпионат Европы.

Ранее финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за «омикрона».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЧемпионат РоссииФигуристыФигурное Катание
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