Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России
Первая пара России в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицына заявили, что не смогут продолжить выступление на чемпионате страны по фигурному катанию, который проходит в этом году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интнрфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.
Фигурист получил травму в процессе подготовки к выступлению в произвольной программе. По итогам ритм-танца пара лидировала, набрав 93,61 балла.
Синицына и Кацалапов в 2021 году завоевали золото чемпионата мира. Они одержали победу в составе сборной России на командном ЧМ. Годом ранее выиграли чемпионат Европы.
Ранее финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за «омикрона».
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