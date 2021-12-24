Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России

Первая пара России в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицына заявили, что не смогут продолжить выступление на чемпионате страны по фигурному катанию, который проходит в этом году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интнрфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.