Валиева выиграла короткую программу чемпионата России по фигурному катанию

Валиева стала победительницей в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию.

Спортсменка получила от жюри 90,38 баллов. Валиева побила свой личный мировой рекорд (87,42) этим результатом. Тем не менее он не будет зачтен, поскольку не Международный союз конькобежцев (ISU) не засчитывает результаты национальных соревнований.

Второе место взяла Софья Муравьева (81,87 баллов), третье - Анна Щербакова (81,46).

Соревнования проходят в Петербурге. В произвольной программе спортсмены выступят 25 декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Фигурное Катание
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