Мишина и Галлямов победили в произвольной программе на командном ЧМ по фигурному катанию

Судьи оценили выступление отечественных спортсменов в 151,59 балла. В результате они принесли российской команде 12 очков, отмечает RT.

На втором месте американская пара Крис Книрим и Брэндон Фрэйзьер (133,63 балла), на третьем – японские фигуристы Рику Миюра и Рюити Кихара (130,83 балла).

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что в Японии на ЧМ запрет на использование государственных символов действовать не будет, и это позволит российским фигуристам выступить на турнире под флагом страны.

