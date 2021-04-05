Российские фигуристы выступят под флагом страны на командном чемпионате мира

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что на командный чемпионат мира не распространяются санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и решение Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает ТАСС.

По его словам, турнир World Team Trophy, который пройдёт в Японии с 15 по 18 апреля, статус чемпионата мира носит неофициально, поэтому запрет на использование государственных символов действовать не будет, что позволит российским фигуристам выступить на турнире под флагом страны.

Ранее стало известно, что на World Team Trophy Россию представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Запрет для российских спортсменов на использование государственных символов CAS утвердил 17 декабря 2020 года. Он будет действовать до 16 декабря 2022 года, сообщает телеканал «МИР 24».

