Роднина прокомментировала победу российских фигуристок на ЧМ
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на выступление российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
«Впервые в истории весь пьедестал у России! Наши хрупкие красавицы восхищают мужеством, мастерством, смелостью и целеустремленностью! Спасибо, Аня, Лиза и Саша», — написала Роднина в Instagram.
Победа на ЧМ досталась российской фигуристке Анне Щербаковой с 233,17 балла по итогам выступлений в двух программах. На втором месте ее соотечественница Елизавета Туктамышева (220,46). На третьей ступеньке пьедестала почеты стояла представительница РФ Александра Трусова (217,20).
Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта.
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