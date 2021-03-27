Роднина прокомментировала победу российских фигуристок на ЧМ

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на выступление российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Щербакова победила на ЧМ по фигурному катанию

«Впервые в истории весь пьедестал у России! Наши хрупкие красавицы восхищают мужеством, мастерством, смелостью и целеустремленностью! Спасибо, Аня, Лиза и Саша», — написала Роднина в Instagram.

Победа на ЧМ досталась российской фигуристке Анне Щербаковой с 233,17 балла по итогам выступлений в двух программах. На втором месте ее соотечественница Елизавета Туктамышева (220,46). На третьей ступеньке пьедестала почеты стояла представительница РФ Александра Трусова (217,20).

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Чемпионат МираПобедаФигурное Катание
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