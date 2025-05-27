Мирра Андреева вышла во второй раунд Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг открыто чемпионата Франции Roland Garros. В первом раунде она оказалась сильнее представительницы Испании Кристины Букши. Матч завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Андреевой (6 номер посева).

Во втором круге Андреевой предстоит сыграть с победительницей встречи Эшлин Крюгер (США) - Сюзан Ламенс (Нидерланды). Обе спортсменки выступают на турнире без номера посева.

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Андреевой 18 лет, она занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее россиянка Людмила Самсонова также вышла во второй круг Roland Garros.

Открытый чемпионат Франции - один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на грунтовом покрытии на кортах Парижа. Призовой фонд нынешнего года превышает 56,35 миллиона евро.

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ФОТО: ТАСС
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