Мирра Андреева вышла во второй раунд Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг открыто чемпионата Франции Roland Garros. В первом раунде она оказалась сильнее представительницы Испании Кристины Букши. Матч завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Андреевой (6 номер посева).

Во втором круге Андреевой предстоит сыграть с победительницей встречи Эшлин Крюгер (США) - Сюзан Ламенс (Нидерланды). Обе спортсменки выступают на турнире без номера посева.