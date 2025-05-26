Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос — 2025»

Соперником 24-й ракетки мира был представитель Австралии Александар Вукич, занимающий в мировом рейтинге 80-е место. Встреча, которая продлилась два часа и 12 минут, завершилась победой россиянина со счётом 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).

Во втором круге турнира Хачанов будет играть против победителя матча Себастьян Офнер (Австрия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что завершит профессиональную карьеру, если из тенниса уберут призовые деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

