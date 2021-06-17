Миранчук прокомментировал свой гол за сборную России на Евро-2020
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук дал комментарий относительно забитого им гола в матче с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020.
По мнению Миранчука, он не сделал ничего особенного. «Убрал под левую - пробил. Попал», - передает слова футболиста издание «Чемпионат». Полузащитник отметил, что игра была нелёгкой. Футболист выразил уверенность, что успех сборной принесла предельная концентрация и сосредоточенность всех игроков. При этом Миранчук отказался «предсказывать» результат матча с Данией, добавив, что предпочитает двигаться поэтапно, от матча к матчу.
В свою очередь, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Миранчук «забил великолепный гол». Тренер выразил уверенность, что переход в итальянскую команду «Атланта» пошел спортсмену на пользу.
В пресс-службе «Атланты» также высоко оценили удар, который принес победу российской сборной. Пресс-служба клуба в своем аккаунте в Twitter написала, что «снимает шляпу» перед его успехом. В 2020/2021 сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 25 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
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