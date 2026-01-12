Врач назвала подштанники способом снизить риск простатита

Тен пояснила, что подштанники помогают защитить уязвимые зоны от холода, особенно в холодное время года. Наибольший профилактический эффект, по ее словам, дает белье с анатомическим кроем или усиленным плетением в области промежности и малого таза.

Врач подчеркнула, что использование такой одежды является не только вопросом комфорта, но и одной из мер профилактики урологических проблем, передает «Радиоточка НСН».

