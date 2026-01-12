Врач назвала подштанники способом снизить риск простатита

Ношение подштанников может снижать риск развития простатита и других урологических заболеваний у мужчин, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По ее словам, переохлаждение области промежности и малого таза является одним из факторов, способных провоцировать обострение простатита. Воздействие холода, как отметила врач, вызывает спазм сосудов, ухудшает кровоток и снижает местный иммунитет, что может приводить к активации условно-патогенной микрофлоры.

Тен пояснила, что подштанники помогают защитить уязвимые зоны от холода, особенно в холодное время года. Наибольший профилактический эффект, по ее словам, дает белье с анатомическим кроем или усиленным плетением в области промежности и малого таза.

Врач подчеркнула, что использование такой одежды является не только вопросом комфорта, но и одной из мер профилактики урологических проблем, передает «Радиоточка НСН».

