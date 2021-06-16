Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу России над Финляндией на Евро-2020

Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России по футболу в сегодняшнем матче Чемпионата Европы против Финляндии.

«Пушистый прогноз: Ахилл выбрал победителя в сегодняшнем матче Россия – Финляндия. Четырехлапый оракул выбрал миску с российским флагом», - написано в официальном Instagram Ахилла.

Эрмитажный кот Ахилл предсказывает результаты матчей Евро-2020, которые проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее сбылись два из трех его предсказаний. Ахилл верно спрогнозировал победу Италии над Турцией и Бельгии над Россией, но ошибся с победителем матча Польша - Словакия.

Прогнозы кота обычно появляются в его Instagram в день игры в 11:00.

Встреча Россия – Финляндия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00. Она станет ключевой для сборной России в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020.

В первом матче на Чемпионате Европы сборная России уступила в Санкт-Петербурге Бельгии со счетом 0:3. При этом сборная Финляндии сенсационно обыграла Данию со счетом 1:0.

На сегодняшний день, Россия занимает последнее место в группе, а Финляндия - второе.

Помимо игры с финнами команде Станислава Черчесова предстоит сыграть с Данией в Копенгагене 21 июня.



