Минспорта ответило на подозрения в манипуляции лабораторными данными

Письмо с ответами на 31 уточняющий вопрос Всемирного антидопингового агентства (WADA) было отправлено во вторник, 8 октября. По словам министра, ответ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Колобков также отметил, что Россия следует требованиям WADA и готова оказывать им содействие в будущем.

В 20-х числах октября в Лозанне пройдет заседание, посвященное вопросу изменения данных московской антидопинговой лаборатории. От результата этой встречи зависит судьба участия российских сборных во многих крупных соревнованиях мира, в том числе в Олимпиаде 2020 года.

