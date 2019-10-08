Минспорта ответило на подозрения в манипуляции лабораторными данными
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона дала ответ на обвинения в манипуляции данными допинг-проб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства спорта.
Письмо с ответами на 31 уточняющий вопрос Всемирного антидопингового агентства (WADA) было отправлено во вторник, 8 октября. По словам министра, ответ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Колобков также отметил, что Россия следует требованиям WADA и готова оказывать им содействие в будущем.
В 20-х числах октября в Лозанне пройдет заседание, посвященное вопросу изменения данных московской антидопинговой лаборатории. От результата этой встречи зависит судьба участия российских сборных во многих крупных соревнованиях мира, в том числе в Олимпиаде 2020 года.
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