«Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Футболисты столичного «Спартака» одержали победу над московским «Локомотивом» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла на домашней арене «Спартака». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «красно-белых».

В составе хозяев отличились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

Первая встреча с «железнодорожниками» завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака».

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» ранее победил петербургскую «Звезду» в матче первого этапа четвертьфинала Кубка России (Путь регионов), передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Кубок РоссииФутболФК "Спартак"
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