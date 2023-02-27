«Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
Футболисты столичного «Спартака» одержали победу над московским «Локомотивом» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России.
Игра прошла на домашней арене «Спартака». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «красно-белых».
В составе хозяев отличились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.
Первая встреча с «железнодорожниками» завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака».
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» ранее победил петербургскую «Звезду» в матче первого этапа четвертьфинала Кубка России (Путь регионов), передает НСН.
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