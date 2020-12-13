СМИ: Бывшего футболиста «Спартака» Куинси Промеса арестовали за поножовщину

Нидерландские СМИ сообщили об аресте бывшего футболиста московского «Спартака» Куинси Промес, который выступает уже за «Аякс». Его обвиняют в нанесении ножевых ран одному из участников семейной вечеринки в городе Абкауде.

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Экс-нападающему грозит до четырех лет лишения свободы на ножевое ранение человека.

По словам бывшего гендиректора московского «Спартака» Романа Асхабадзе, ему трудно поверить в историю с арестом Промеса. Асхабадзе отметил, что «в Москве Квинси вел себя нормально», сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпартакАрестФутболист
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