СМИ: Бывшего футболиста «Спартака» Куинси Промеса арестовали за поножовщину
Нидерландские СМИ сообщили об аресте бывшего футболиста московского «Спартака» Куинси Промес, который выступает уже за «Аякс». Его обвиняют в нанесении ножевых ран одному из участников семейной вечеринки в городе Абкауде.
Экс-нападающему грозит до четырех лет лишения свободы на ножевое ранение человека.
По словам бывшего гендиректора московского «Спартака» Романа Асхабадзе, ему трудно поверить в историю с арестом Промеса. Асхабадзе отметил, что «в Москве Квинси вел себя нормально», сообщает РИА Новости.
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