Матыцин надеется на участие российских спортсменов в ОИ-2024

По мнению министра, спорт не должен быть политизирован. Политическая составляющая в соревнованиях, отметил Матыцин, провоцирует кризис олимпийского движения. Министр также напомнил, что ряд международных федераций одобрили допуск сборной России к соревнованиям.

Ранее стало известно, что российских теннисистов допустили до участия в Australian Open — 2023. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

