Матыцин надеется на участие российских спортсменов в ОИ-2024
Российский министр спорта Олег Матыцин надеется на участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Слова политика приводит агентство РИА Новости.
По мнению министра, спорт не должен быть политизирован. Политическая составляющая в соревнованиях, отметил Матыцин, провоцирует кризис олимпийского движения. Министр также напомнил, что ряд международных федераций одобрили допуск сборной России к соревнованиям.
Ранее стало известно, что российских теннисистов допустили до участия в Australian Open — 2023. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru