Почти 40 положительных COVID-тестов выявили у прибывших в Пекин на Олимпиаду

Всего проведено 2 586 тестов на коронавирус. Они взяты в аэропорту в Пекине у участников Игр, которые уже прибыли в город, и находятся в специальном «пузыре», призванном предотвратить распространение коронавируса. Все спортсмены с положительным тестом были изолированы.

Зимняя Олимпиада 2022 года состоится в Пекине с 4 по 20 февраля.

