Почти 40 положительных COVID-тестов выявили у прибывших в Пекин на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет выявил 39 положительных результата при тестировании участников зимних Олимпийских игр в Пекине. Опубликованы результаты тестирования, проведенные с 4 по 22 января, сообщает пресс-служба МОК в воскресенье, 23 января.

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Всего проведено 2 586 тестов на коронавирус. Они взяты в аэропорту в Пекине у участников Игр, которые уже прибыли в город, и находятся в специальном «пузыре», призванном предотвратить распространение коронавируса. Все спортсмены с положительным тестом были изолированы.

Зимняя Олимпиада 2022 года состоится в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Фото: bcia.com.cn
ТЕГИ:Тестирование КоронавирусОлимпиадаПекин
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