Украинским спортсменам запретили давать интервью на русском языке

Отмечается, что украинским спортсменам настоятельно рекомендовали не давать интервью на русском языке. Также украинцев попросили не делать совместных фотографий с российскими спортсменами.

Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на период с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Washington Post, что Россия может захватить Харьков. Позже пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров уточнил, что это был просто пример.

