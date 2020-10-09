Министр спорта России выступил за вакцинацию всех спортсменов от COVID-19

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вакцинация всех спортсменов страны — единственная возможность остановить распространение коронавируса. Об этом Матыцин рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам министра, граждане должны уважать закон, соблюдая социальную дистанцию. Матыцин считает, что в случае нарушений мер защиты «потери будут еще больше».

Также министр спорта выступил за вакцинацию футболистов и других спортсменов. «Как будет возможность, максимально должны вакцинироваться», — сказал Матыцин.

Ранее в среду пресс-служба сборной России по футболу заявила о сомнительных тестах на коронавирус у футболистов Гильерме и Геннадия Джикии. Игроков изолировали от других членов команды, а результаты их тестов отправили на перепроверку. В пятницу СМИ сообщили о отрицательном повторном тесте у Джикии, а также о появлении у Гильерме высокой температуры.

Всего в России с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировали 1,27 млн случаев заболевания, в мире — 36,5 млн заразившихся.

