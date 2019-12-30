Министр спорта РФ не нашел ответ на вопрос о допинге

По его словам проблемы с допингом существуют во всем мире и это не чисто российская беда, передает Газета.ру.

Напомним, ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Как сообщает РИА "ФАН", на прошлой неделе WADA подтвердило факт получения официального письма РУСАДА, в котором высказано несогласие с наложенными на российскую сборную санкциями.

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал в интервью НСН, что к официальному уведомлению российского агентства в WADA он составил сопроводительное письмо, в котором выразил собственную позицию. Она отличается от документа строгой формы.

