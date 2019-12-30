Министр спорта РФ не нашел ответ на вопрос о допинге
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что нет универсального ответа на вопрос – как бороться с допингом. По его словам, министерство делает все от него зависящее, сообщает RT.
Также он отметил, что в России существует «полностью чистое Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое берет по 9 тысяч проб» ежегодно и в работу которого «мы больше не вмешиваемся». Последнее якобы подтвердила недавняя проверка, считает чиновник.
По его словам проблемы с допингом существуют во всем мире и это не чисто российская беда, передает Газета.ру.
Напомним, ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Как сообщает РИА "ФАН", на прошлой неделе WADA подтвердило факт получения официального письма РУСАДА, в котором высказано несогласие с наложенными на российскую сборную санкциями.
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал в интервью НСН, что к официальному уведомлению российского агентства в WADA он составил сопроводительное письмо, в котором выразил собственную позицию. Она отличается от документа строгой формы.
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