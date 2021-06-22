Министр спорта РФ назвал «неутешительным» выступление сборной России на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал вылет футбольной сборной страны с Чемпионата Европы 2020.

«Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях - от бельгийцев и датчан - неутешительный итог выступления российских футболистов. Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на Чемпионате Европы», - цитирует министра ТАСС.

По его словам, следует сделать из ошибок правильные выводы и провести реформы.

Сборная России накануне проиграла Дании со счетом 1:4, заняла последнее место в группе и завершила выступление на Евро-2020. В рамках группового турнира команда Станислава Черчесова также проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал к смене поколений в сборной России.

