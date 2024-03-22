Министр спорта Матыцин выступил против бойкота Олимпиады в Париже
22 марта 202417:22
Министр спорта России Олег Матыцин призвал не бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Также, по его словам, нельзя заставлять бойкотировать Олимпийские игры тех российских атлетов, которые на них отобрались. «Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен», — заявил министр.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпийских игр.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru