Министр спорта Матыцин выступил против бойкота Олимпиады в Париже

Также, по его словам, нельзя заставлять бойкотировать Олимпийские игры тех российских атлетов, которые на них отобрались. «Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен», — заявил министр.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпийских игр.

