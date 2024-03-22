Министр спорта Матыцин выступил против бойкота Олимпиады в Париже

Министр спорта России Олег Матыцин призвал не бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Также, по его словам, нельзя заставлять бойкотировать Олимпийские игры тех российских атлетов, которые на них отобрались. «Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен», — заявил министр.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпийских игр.

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
ТЕГИ:ПарижБойкотОлимпиада

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