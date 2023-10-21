Министр спорта Матыцин предложил включить белорусские команды в российские лиги

Глава Минспорта России Олег Матыцин предложил включить белорусские команды в российские профессиональные лиги, пишет ТАСС.

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По его словам, это предложение касается почти всех командных видов спорта. Матыцин отметил необходимость определить, какие белорусские команды проявят интерес.

Сейчас в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играет минское «Динамо». В Единой лиге ВТБ выступает баскетбольный клуб «Минск».

Ранее Матыцин предложил провести часть соревнований Игр дружбы в Минске, напоминают «Известия». Заместитель министра спорта Белоруссии Александр Барауля в свою очередь заверил, что «Белоруссия готова взять на себя роль соорганизатора».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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