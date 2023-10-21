Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Решение было принято на спецсессии федерации после генассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC). По итогам встречи членство Паралимпийского комитета РФ частично приостановили на два года.

«Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генеральной ассамблеи IPC ... о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период», — указали в организации.

IBSA при этом разрешит участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже и «других санкционированных IPC мероприятиях» индивидуальным российским и белорусским параспортсменам в нейтральном статусе.

Ранее Международный Олимпийский комитет временно дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ до дальнейшего уведомления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

