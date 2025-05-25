Глава IIHF Тардиф заявил о недопуске сборной России к Олимпийским играм-2026

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Международному олимпийскому комитету (МОК) необходимо официально сообщить о недопуске сборной России до олимпийского хоккейного турнира 2026 года. Об этом сообщают РИА Новости.

СМИ: Хоккейную сборную России не допустили к Олимпиаде-2026

По словам Тардифа, именно Международный олимпийский комитет должен уведомить Олимпийский комитет России о недопуске, и это уведомление уже направлено. Он также подчеркнул, что важно, чтобы МОК официально объявил о данном решении.

Ранее стало известно, что МОК запросил у IIHF ОИ-2026 без участия российской команды. Ее место займет Франция. В связи с этим генеральный директор федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что сборную России по хоккею официально не отстраняли от зимних Олимпийских игр в Италии 2026 года.

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ФОТО: РИА Новости
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